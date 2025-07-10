أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة المنتخب تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية دعم القطاع السياحي العالمي

جنيف في 10 يوليو/وام/ التقت سعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 إلى عام 2029، سعادة جيلبير هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية.

جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون لتعزيز إسهام القطاع السياحي في دعم أسواق العمل وتعزيز نمو قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة بها في الدول الأعضاء ومناقشة عدد من محاور التعاون المقترحة، منها دعم جهود الدول الأعضاء في تعزيز كفاءة العمالة في السياحة من خلال خلق فرص عمل محلية ذات جودة عالية في المجتمعات السياحية، إلى جانب تصميم برامج تدريبية للدول النامية، بما يسهم في بناء اقتصادات سياحية قائمة على العمل اللائق والتنمية المستدامة.

وأكد الجانبان أهمية القطاع السياحي في خلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار في سوق العمل وتطرقا إلى أوجه التعاون خلال المرحلة المقبلة لتطوير مبادرات مشتركة تستهدف معالجة تحديات العمالة في قطاع السياحة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة الاجتماعية.

وأكدت سعادة شيخة النويس أن تطوير منظومة العمل في القطاع السياحي يُعد أولوية في رؤيتها المستقبلية، مشيرة إلى أن السياحة تمتلك قدرة كبيرة على توليد فرص عمل نوعية، وتحفيز النمو المحلي، خاصةً فيما يتعلق بتدريب الكفاءات الوطنية وتنمية قدراتها، لتتناسب مع أحدث التطورات العالمية والممارسات المعتمدة.

وقالت سعادتها: "بحثنا خلال اللقاء آليات تعزيز الشراكات مع منظمة العمل الدولية لإطلاق مشاريع مشتركة تعالج قضايا مثل استقطاب المواهب، والاحتفاظ بها، وتحسين إنتاجية القوى العاملة، مع التركيز على الفئات الأكثر تأثراً، ومنها الشباب والنساء، ونتطلع إلى مزيد من التنسيق والتعاون، بما يتوافق وسياسات التنمية المستدامة في المنظمتين الدوليتين".