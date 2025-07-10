اعتماد برنامج بطولات ومزادات جمال الخيل العربية بالدولة لموسم 2025- 2026

أبوظبي في 10 يوليو/وام/ اعتمد مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، برنامج بطولات ومزادات جمال الخيل العربية في الدولة للموسم 2025 -2026.

يتضمن البرنامج الجديد - الذي تنظمه وتشرف عليه الجمعية - مجموعة من البطولات المحلية والدولية لعروض جمال الخيل العربية وستكون انطلاقة الموسم في الثاني من أكتوبر المقبل من نادي الشارقة للفروسية والسباق.

ويشمل برنامج بطولات ومزادات الموسم 19 بطولة وفعالية، من بينها 7 بطولات دولية، بالإضافة إلى مزادي مربط عجمان، ومربط دبي للخيل العربية، ويختتم في الخامس من أبريل 2026.

وأكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية أن برنامج الموسم 2025- 2026، جاء شاملاً ويوفر لمربي وملاك الخيل العربية عروضا عديدة تلبي جميع التطلعات، مشيرا إلى أن الجمعية تولي أهمية كبرى لتعزيز النجاحات التي تحققت خلال المواسم السابقة والحرص على مواصلة مكتسباتها واستدامة النجاح للحفاظ على هذا التراث العريق.

وينطلق برنامج الموسم بمهرجان الشارقة للجواد العربي "السلالة المصرية" الذي يقام 16 أكتوبر المقبل، ثم يعقبه مهرجان الشارقة "الإنتاج المحلي"، في الفترة من 17-19 من الشهر نفسه.

بينما تقام البطولة الوطنية لجمعية الإمارات لجمال الخيول العربية بالعاصمة أبوظبي في الفترة من 20-21 أكتوبر 2025، وتعقبها بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية من 23 -26 من الشهرنفسه.

ويظل النشاط في العاصمة أبوظبي حيث تستضيف بطولة الإمارات لمُربّي الخيل العربية"، في الفترة من 10-13 نوفمبر، تعقبها بطولة العرب لمُربّي الخيل العربية في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر، فيما يقام مزاد عجمان للخيل العربية في 22 نوفمبر.

وتقام بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي خلال الفترة من 27 -30 نوفمبر، وتظل الفعاليات في المنطقة الشرقية حيث ينطلق مهرجان الشارقة كلباء للخيل العربية من 12-14 ديسمبر، وتقام بطولة الظفرة في الفترة من 18-21 ديسمبر، ويشهد يوم 28 ديسمبر مزاد مربط دبي للخيول العربية.

ويشهد العام الجديد 2026 انطلاقة "بطولة عجمان" التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير، وتعود البطولات مرة أخرى إلى أبوظبي حيث تقام بطولة الشراع الدولية خلال الفترة من 15-18 يناير، وتقام النسخة الثانية من مزاينة الظفرة لجمال الخيل العربية يوم 30 يناير.

ويشهد شهر فبراير إقامة بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية، خلال الفترة 13-15 منه، فيما تنطلق منافسات البطولة الرمضانية للخيول العربية في أبوظبي في الفترة من 27-28 فبراير، أما البطولة الرمضانية بمنطقة الظفرة فستقام في الأول من شهر مارس والذي يشهد أيضاً خلال الفترة من 27-29 منه، النسخة السابعة والعشرين لمهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، فيما يختتم الموسم ببطولة دبي الدولية للجواد العربي التي تقام خلال الفترة من 3-5 أبريل 2026.