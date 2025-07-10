إقبال عالمي واسع على المشاركة في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

أبوظبي في 10 يوليو/وام/ أعلن نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية أن المشاركة في النسخة الـ 31 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج المقرر في الفترة من 14 إلى 25 أغسطس المقبل تلقى إقبالا كبيرا من نخبة الأبطال على مستوى العالم.

وأكد النادي في بيان اليوم، مشاركة نخبة من لاعبي المنتخبات الخليجية يمثلون قطر والبحرين والكويت، بالإضافة إلى أبرز الأساتذة الدوليين من جمهورية مصر العربية منهم المصنف البارز والبطل العالمي باسم سمير، والأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي، بالإضافة إلى أساتذة دوليين من الأردن، وبعض الدول العربية الأخرى.

وأكد حسين الخوري، رئيس مجلس إدارة النادي، وجود ترتيبات كبيرة للمهرجان بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وسط اهتمام عالمي بالحدث، نظراً لنجاحه المستمر في استقطاب النخبة، والمستويات المميزة للمشاركين، والأصداء العالمية التي حققها.

وأوضح أن النادي ينفذ خطة شاملة عبر اللجان المختلفة استعداداً لانطلاق الفعاليات، ومتابعة جميع المتطلبات الخاصة بالمهرجان، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتذليل جميع الأمور الخاصة بمشاركة الأبطال من خارج الدولة، مثنياً على التعاون المثمر مع الشركاء واتحاد الإمارات للشطرنج، والأندية المحلية.