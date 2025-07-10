منتخب الإمارات يحافظ على مركزه في تصنيف"فيفا" الشهري

أبوظبي في 10 يوليو/وام/ حافظ منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم، على مركزه في التصنيف العالمي للمنتخبات، الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدما جاء في المرتبة الـ65 عالمياً لشهر يوليو الجاري، دون تغيير عن التصنيف السابق.

وأوضح"فيفا" أن التصنيف الصادر اليوم شهد العديد من التغييرات، خاصة في المراكز العشرة الأولى، بعد إقامة أكثر من 200 مباراة دولية رسمية وودية في الفترة الأخيرة، شملت تصفيات كأس العالم FIFA 2026، وبطولات قارية مثل الكأس الذهبية "كونكاكاف"، وعدداً من اللقاءات التحضيرية.

وحافظ منتخب الأرجنتين، بطل كأس العالم قطر 2022، على صدارة التصنيف العالمي، يليه منتخب إسبانيا في المركز الثاني، وفرنسا ثالثاً، بينما حلّ منتخب إنجلترا رابعاً، ومنتخب البرازيل خامساً.

وعاد منتخب كرواتيا إلى قائمة العشرة الأوائل بصعوده إلى المركز العاشر، متقدماً بمركز واحد، فيما تراجع منتخب إيطاليا إلى المرتبة 11.

وتبادلت البرتغال (سادسة) وهولندا (سابعة) مركزيهما، في حين استقرت بلجيكا في المركز الثامن، وباتت ألمانيا تلاحقها في المركز التاسع بعد صعودها مركزاً واحداً.

وفي منطقة "كونكاكاف"، قفز منتخب المكسيك أربعة مراكز ليحل في المركز الـ13 عالمياً ويتصدر ترتيب منتخبات المنطقة، بعد تتويجه بلقب الكأس الذهبية، متفوقاً على المنتخب الأمريكي الذي حلّ في المركز 15.

وكان المنتخب الكوستاريكي أبرز المتقدمين في تصنيف هذا الشهر، بصعوده 14 مركزاً ليبلغ المركز 40، بفضل بلوغه ربع نهائي الكأس الذهبية. كما تقدم منتخبا هندوراس وغواتيمالا 9 و6 مراكز على التوالي.

وعلى الصعيد الآسيوي، شهد التصنيف تقدماً لافتاً لعدة منتخبات، حيث صعدت إندونيسيا إلى المركز 118 (بزيادة 5 مراكز)، وماليزيا إلى المركز 125 (بزيادة 6 مراكز)، إلى جانب تحسن ترتيب هونغ كونغ والصين ولاوس.

وسجلت منتخبات برمودا (162) وغرينادا (167) تقدماً ملحوظاً، بصعود 6 و7 مراكز على التوالي، كما حافظ منتخبا كندا (28) وكوسوفو (95) على أفضل ترتيب لهما في التاريخ، بتقدمهما مركزين لكل منهما.