"أدنوك للغاز" توقع اتفاقية مدتها 3 سنوات مع "سيفي" الألمانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال

أبوظبي في 10 يوليو/وام/ أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" اليوم توقيع اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع شركة "سيفي لتأمين الطاقة لأوروبا" الألمانية لتوريد 0.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المُسال إليها على أن يبدأ تسليم الشحنات الأولى خلال العام الجاري.

تبلغ قيمة الاتفاقية ما يصل إلى 1.5 مليار درهم (400 مليون دولار)، وذلك على مدى فترة سريانها البالغة 3 سنوات، وتؤكد سعي "أدنوك للغاز" المستمر لتعزيز توسعها في الأسواق العالمية.

وسيتم توريد إمدادات الغاز الطبيعي المُسال الخاصة بهذه الاتفاقية من منشأة "جزيرة داس" لتسييل الغاز التي تعد أحد الأصول الاستراتيجية في محفظة "أدنوك للغاز".

جدير بالذكر أن هذه المنشأة، التي تبلغ سعتها الإنتاجية 6 ملايين طن سنوياً، قد صدّرت منذ انطلاق عملياتها التشغيلية في عام 1977 أكثر من 3,500 شحنة من هذا المورد الحيوي إلى مختلف أنحاء العالم، مما أسهم في تعزيز علاقات "أدنوك للغاز" الاستراتيجية مع العديد من الشركاء الرئيسيين في قطاع الطاقة.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز" إن هذه الاتفاقية تمثل تقدماًَ مهماً يُعزز الشراكة طويلة الأمد مع شركة "سيفي"، ويسهم في ترسيخ دور "أدنوك للغاز" مزودا عالميا موثوقا للطاقة والتزامها بدعم أمن الطاقة في ألمانيا وتعكس في الوقت نفسه التقدم المستمر الذي تحرزه "أدنوك للغاز" في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة وتؤكد ثقة المستثمرين والشركاء والأطراف المعنية بقدرة الشركة على تحقيق النمو والازدهار برغم التحديات التي تواجهها أسواق الطاقة العالمية في الوقت الحالي.

وتستند الاتفاقية إلى التعاون الاستراتيجي المستمر بين دولة الإمارات وألمانيا، بما يشمل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان خلال عام 2022 في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي(ESIA)، وإعلان النوايا المشترك الموقع بين دولة الإمارات وولاية "بادن – فورتمبيرغ" الألمانية عام 2024، واللذين يهدفان إلى تعزيز التعاون في مجالي أمن الطاقة وتطوير الوقود المستدام.

من جانبه، قال فريديريك بارنو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية فيشركة "سيفي" إنه على مدى العقدين الماضيَين، رسّخنا شراكة استراتيجية مع "أدنوك" التي نعتز ونثمّن علاقتنا معها باعتبارها مزوّداً موثوقاً للطاقة، وتأتي اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المُسال متوسطة الأمد الجديدة امتداداً للاتفاقية طويلة الأمد التي أبرمناها العام الماضي، لتُعزز مرونة محفظتنا من مصادر الغاز الطبيعي المسال وتسهم هذه الخطوة في دعم أمن إمدادات الطاقة في أوروبا، وتعزيز نشاطاتنا في مجال التداول في أسواق الطاقة العالمية.

تعد "أدنوك للغاز" إحدى الركائز الأساسية في جهود تنفيذ استراتيجية مجموعة "أدنوك" الهادفة لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي وصادرات الغاز الطبيعي المُسال إلى الأسواق العالمية.

ويشكِّل الغاز الطبيعي وقوداً انتقالياً مهماً، إذ يتميز بانبعاثات كربونية أقل مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى ويمثل مادة خام أساسية لسلاسل القيمة للقطاع الصناعي.

جدير بالذكر أن شركة "سيفي" تؤكد التزامها بالإسهام في ضمان أمن الطاقة في ألمانيا وأوروبا من خلال توسيع محفظتها الدولية وتعزيز شراكاتها العالمية، حيث تتعاون في إطار هذا الالتزام مع عدد من أبرز منتجي الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في أنحاء العالم لضمان توفير إمدادات طاقة متنوعة وموثوقة إلى ألمانيا وغيرها من الدول الأوربية.