"سندك" تعقد اجتماعها الأول مع اتحاد مصارف الإمارات والمؤسسات المالية المرخصة

أبوظبي في 10 يوليو /وام/ عقدت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات "سندك"، اجتماعها الأول مع اتحاد مصارف الإمارات والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة.

يأتي الاجتماع في إطار جهود "سندك" لتعزيز الشراكة المؤسسية المستدامة مع القطاع المصرفي، وتطوير آليات تسوية المنازعات للارتقاء بالمنظومة المصرفية، وحماية حقوق المستهلك، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في التعاملات المالية.

وأكدت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "سندك"، خلال الاجتماع أهمية التزام المؤسسات المالية المرخصة بالقوانين والأنظمة الخاصة بآلية تسوية المنازعات، وتطوير إجراءات معالجة الشكاوى بما يضمن سرعة الاستجابة، والارتقاء بجودة الخدمات، وترسيخ ثقة المستهلك وتلبية تطلعاته.

وأشارت إلى ضرورة تعزيز الثقافة المالية والشمول المالي كون ذلك يُعتبرأساسياً لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، ما يسهم في تحسين تجربتهم مع الخدمات المالية ويعزز من استقرار النظام المالي ككل.

وقالت إن الاجتماع يعكس حرص "سندك" على بناء شراكة فعّالة مع القطاع المصرفي، لتعزيز ثقة المستهلك من خلال ضمان حماية حقوقه، وتوفير آليات فعالة للارتقاء بمنظومة تسوية المنازعات من خلال تحسين سرعة الاستجابة لشكاوى المستهلك، وتطوير الخدمات المقدمة، بما يضمن معالجة عادلة وفعّالة ضمن بيئة تنظيمية شفافة.

استعرض الاجتماع أهداف ومهام "سندك" والإنجازات المحققة في المرحلة السابقة، مع التركيز على دورها في دعم استقرار المنظومة المصرفية في دولة الإمارات، وحماية حقوق المستهلك وتطرق إلى اختصاصات الوحدة، ونطاق عملها، ونظامها الداخلي، بالإضافة إلى أبرز الفرص التطويرية، والتوقعات المستقبلية لتسوية المنازعات المصرفية في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية.

شمل الاجتماع جلسة حوراية مشتركة بين فريق عمل "سندك" وممثلي البنوك العاملة في الدولة، تناولت آليات تطوير الإجراءات المعتمدة في تسوية المنازعات، والارتقاء بمنظومة الشكاوي والتظلمات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز تجربة المستهلك.

تُعد "سندك" من الركائز الحيوية الداعمة لسلامة واستقرار النظام المالي في الدولة وتوفر آلية مستقلة ومحايدة لتسوية المنازعات بين المستهلك والمؤسسات المصرفية والتأمينية، وتُسهم بدور مباشر في رفع جودة الخدمات المصرفية وتعزيز ثقة المستهلك، من خلال ضمان الشفافية والعدالة في معالجة الشكاوى.