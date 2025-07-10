13 شاحنة مساعدات إماراتية تصل إلى غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3

غزة في 10 يوليو/وام/ وصلت إلى قطاع غزة الليلة الماضية قافلة مساعدات إماراتية جديدة مكوّنة من 13 شاحنة، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 التي تنفذها الدولة في إطار دعمها الإنساني المتواصل للشعب الفلسطيني.

تحمل الشاحنات مواد غذائية مخصصة لتكيات الطعام في القطاع، ولوازم تشغيل المخابز التي تسهم في إنتاج الخبز للأهالي، بالإضافة إلى طرود الطفل التي تستهدف الأطفال الأكثر احتياجًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وتواصل دولة الإمارات عبر عملية الفارس الشهم 3 إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، تأكيدًا على التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل الأوضاع الكارثية التي يمر بها القطاع.