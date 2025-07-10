العدل : ورشة عمل مشتركة مع هولندا حول التعاون الجنائي الدولي بمجال العملات المشفرة

أبوظبي في 10 يوليو/وام/ نظم قطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، بالتعاون مع نظيره في مملكة هولندا، ورشة عمل حول العملات المشفرة وتأثيراتها، والتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية وذلك بمبنى الوزارة في أبوظبي.

شارك في الورشة ممثلون عن النيابات الاتحادية والمحلية في الدولة، ومختصون من وزارة الداخلية ووحدة الاستعلامات المالية، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات في مجال العملات الرقمية، ومناقشة التحديات والفرص التي تطرحها تقنيات البلوك تشين والعملات المشفرة.

تناولت الورشة عددًا من المحاور المهمة من بينها استخدام العملات الافتراضية في الجرائم المالية، والتعاون الدولي في التحقيقات الجنائية، واستعراض تجربتي الإمارات وهولندا في التحقيقات المتعلقة بالعملات الافتراضية، وتتبعها المتقدم، وطرق الإخفاء، والتعاون الدولي ضد التدفقات المالية الإجرامية الرقمية وشهدت تبادل أفضل الممارسات من الطرفين، والتحديات المشتركة، والربط الرقمي بين هولندا والإمارات.