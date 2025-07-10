نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي يشيد بجهود الطلبة المشاركين في البرنامج الصيفي

دبي في 10 يوليو/ وام / أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس جمعية توعية ورعاية الأحداث، بجهود الطلبة المشاركين في البرنامج الصيفي السنوي للجمعية، وحرصهم على الانخراط في أنشطة نوعية تعزز وعيهم وتنمي لديهم قيم الانضباط والمسؤولية المجتمعية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمركز لوتاه التقني، اطّلع خلالها على الورش التدريبية والمسارات المعرفية التي يتضمنها البرنامج الصيفي الذي انطلقت فعالياته بمشاركة 100 طالب وطالبة، ويستمر أربعة أسابيع.

وقال إن البرنامج يعتمد خطة تدريبية متكاملة تشمل ستة مسارات رئيسة، صُممت لمحاكاة المهارات الحياتية الأساسية، وإكساب المشاركين أدوات المستقبل في مجالات تقنية مثل البرمجة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن البرنامج يجمع بين التعلم والترفيه في بيئة تعليمية محفزة يشرف عليها مدربون متخصصون، لتعزيز مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي والابتكار.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد مراد، الأمين العام للجمعية، أن البرامج الستة تم اختيارها لتلبي احتياجات الجيل الجديد، وتتنوع بين الجوانب التقنية والمجتمعية، وتشمل مجالات فن الخياطة والأزياء، تصميم الحلي، أنظمة الكهرباء المنزلية، أساسيات الطبخ، تصميم الروبوتات، والنجارة، مشيراً إلى أن هذا التنوع يوفّر تجربة متكاملة تعزز استعداد الطلبة للمستقبل.