بلدية مدينة العين تنجز 45% من خطتها لتعزيز كفاءة طاقة إنارة الطرق

العين في 10 يوليو/وام/أنجزت بلدية مدينة العين 45 % من خطتها لاستبدال أجهزة الإنارة التقليدية القديمة بأخرى حديثة موفرة للطاقة من نوع LED والتي امتدت على مدار السنوات الخمس الماضية، بهدف تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق الاستدامة في منطقة العين.

وأوضح المهندس ناصر مفتاح العرياني رئيس فريق التشغيل والصيانة في البلدية أنه تم تحديث أكثر من 39 ألف جهاز إنارة ضمن أكثر من 27 منطقة و34 شارعاً حضرياً، ما يمثل 45% من إجمالي عدد الأجهزة المستهدفة ضمن خطة تحسين كفاءة الطاقة في منطقة العين مما شكل منعطفاً رئيسياً في خفض استهلاك الطاقة بحوالي 43 ألف ميغاواط سنوي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض فاتورة الكهرباء السنوية للبلدية بمبلغ تجاوز 12.6 مليون درهم سنويا.