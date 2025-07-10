"سياحية عجمان " تكرّم الفائزين بمسابقة المبتكر السياحي لعام 2025

عجمان في 10 يوليو/وام/ احتفت دائرة التنمية السياحية في عجمان بالفائزين في مسابقة “المبتكر السياحي لعام 2025” تقديراً لأفكارهم الإبداعية وما قدموه من مشاريع ريادية أسهمت في صياغة حلول مبتكرة تدعم مسيرة عجمان نحو تعزيز التنمية المستدامة في القطاع السياحي بالإمارة وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة عالمياً.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان الذي كرم الفائزين حرص الدائرة على ترسيخ دعائم الابتكار في القطاع السياحي والمجتمع وتشجيع الشباب على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع عملية مبتكرة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

شملت قائمة الفائزين دانة بنت خالد عش، التي حصدت المركز الأول عن فكرة "سياحة الأحلام"، التي تعتمد على تصميم تجارب سفر شخصية وفريدة من نوعها، مستندة إلى تقنيات التحليل السلوكي والذكاء الاصطناعي لتحليل شخصية السائح وميوله النفسية ما يتيح تقديم تجارب سياحية تلبي تطلعاته بشكل دقيق ومميز.

وحلّ في المركز الثاني فريقٌ مؤلف من نور رضوان، سميرة أنور، وسارة غزال، عن فكرة "محور"، وهي منصة تفاعلية ذكية تقدم محتوى متنوعاً وشخصياً يتوافق مع تفضيلات السائح، بهدف تعزيز جودة تجربة الزائر عبر خدمات مبتكرة تجمع بين المعلومات والسفر الترفيهي بشكل متكامل.

وجاء في المركز الثالث كل من شهد رائد إبراهيم بعلوشة وغنى فادي الحسني بفكرة تطبيق "TriPlay"، الذي يدمج بين السياحة والألعاب التفاعلية لتوفير تجربة ممتعة ومشوقة تستهدف فئات عمرية مختلفة، ما يسهم في تنويع عروض السياحة وجذب جمهور أوسع.

وحصل أحمد مختار شريف على المركز الرابع عن مشروع "SmartAI-Tour"، الذي يهدف إلى تطوير منظومة التصنيف والتفتيش السياحي في الإمارة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يسهم في رفع مستوى الرقابة وتحسين جودة الخدمات السياحية.

أما المركز الخامس فكان من نصيب محمد حسن نصار وملك حسن نصار عن فكرة "منظّم الفعاليات السياحية الذكي"، وهو نظام تقني متطور يتيح تنظيم الفعاليات السياحية بكفاءة عالية، مع تطبيق معايير رقمية مبتكرة تسهل عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة، ما يعزز من تنافسية عجمان وجهة سياحية متميزة.