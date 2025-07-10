شرطة دبي تُشارك في حملة "صيف بلا حوادث"

دبي في 10 يوليو/وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، حملتها التوعوية الصيفية تحت شعار "صيف بلا حوادث"، بالتزامن مع المبادرة الاتحادية التي تنظمها وزارة الداخلية للعام 2025، بهدف تعزيز السلامة المرورية وخفض معدلات الحوادث على مستوى الدولة، وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في فندق العنوان سكاي فيو، بحضور سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، واللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، رئيس لجنة التوعية والسلامة المرورية في المجلس المروري الاتحادي، والعميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، وزيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في شركة "إينوك" - “اوتوبرو”.

وأكد اللواء الغيثي أن الحملة تجسد رؤية وزارة الداخلية وشرطة دبي في جعل الطرق أكثر أماناً من خلال نشر الوعي المروري والالتزام بالسلوكيات السليمة أثناء القيادة.

وقال الغيثي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " أن أبرز مسببات الحوادث خلال الصيف تتراوح بين الانحراف المفاجئ، وتجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والانشغال أثناء القيادة، وعدم صيانة المركبة، مؤكداً أن فرق الدوريات المرورية متواجدة على مدار الساعة في المناطق الحيوية والسياحية لضبط أية مخالفات تهدد سلامة مستخدمي الطريق.

وشدد على أهمية الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الحملة، ومنها مبادرة “أوتو برو” التابعة لمجموعة إينوك، وتوفر فحصاً فنياً شاملاً للمركبات في 54 مركزاً على مستوى الإمارة، مؤكداً أن صيانة المركبة تعد خط الدفاع الأول لحماية الأرواح.

بدوره،دعا العميد أحمد النقبي السائقين إلى الالتزام بقانون السير وفحص الإطارات والتأكد من صلاحيتها لتفادي حوادث الصيف الناتجة عن ارتفاع الحرارة، مشددًا على ضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات.

وأكد زيد القفيدي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في "إينوك"، التزام المجموعة بدعم جهود السلامة المرورية، موضحاً أن المشاركة في الحملة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع شرطة دبي الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود.

وكرم اللواء الغيثي "أوتوبرو" الشريك والداعم الرئيسي تقديراً لجهودها وعطائها المستمر مع حملة "صيف بلا حوادث".