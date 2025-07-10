"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها المباشرة إلى دمشق

الشارقة في 10 يوليو / وام /أعلن مطار الشارقة استئناف تشغيل رحلاته المباشرة إلى العاصمة السورية دمشق عبر شركة العربية للطيران وذلك بعد توقف دام عدة سنوات بواقع رحلتين يوميًا بين مطار الشارقة ومطار دمشق الدولي.

جاء تدشين الرحلة الأولى بعد استئناف هذا الخط وسط أجواء ترحيبية بحضور سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، و الدكتور زياد يحيى زهر الدين القنصل العام للجمهورية العربية السورية في الدولة، وعادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران إلى جانب عدد من المسؤولين والمدراء في هيئة مطار الشارقة الدولي وممثلي عن الجهات العاملة في المطار وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ودائرة العلاقات الحكومية بالشارقة.

وأكد المدفع أن استئناف الرحلات المباشرة بين الشارقة ودمشق يمثل محطة مهمة في مسيرة التوسّع الاستراتيجي التي ينتهجها المطار ويجسد التزامه الراسخ بتعزيز شبكة الربط الجوي وتيسير حركة السفر أمام مختلف فئات المسافرين، مُشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص المطار المستمر على جعل مطار الشارقة بوابة سفر متميزة للمسافرين والإسهام في تنمية الحركة الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية.

يأتي هذا القرار تلبيةً للطلب المتزايد على السفر بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية إلى جانب دور مطار الشارقة في تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الشعبين الشقيقين .