انطلاق النسخة الـ4 لبرنامج " رواد التعاونية الصغار " بالشارقة

الشارقة في 10 يوليو / وام /أطلقت تعاونية الشارقة ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى تأهيل النشء وإعداد جيل واعٍ ومسؤول برنامج “رواد التعاونية الصغار” في نسخته الرابعة الذي يوفّر تدريبًا عمليًا للأطفال واليافعين خلال فترة الإجازة الصيفية.

يستهدف البرنامج الفئة العمرية من 10 إلى 17 سنة، ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل بمشاركة أكثر من 200 متدرب في دورته الحالية وبلغ عدد المنتسبين للبرنامج منذ انطلاقه عام 2022 نحو 500 مشارك .

وأوضح فيصل خالد النابودة مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة، أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم عبر توزيعهم على 22 فرعًا في مدينة الشارقة والمناطق الشرقية والوسطى ودمجهم في بيئة العمل اليومية للتعاونية.

من جانبه أكد هلال المحرم مدير إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية، أن المتدربين يخضعون لتجربة تدريبية متكاملة تشمل العمل في مناطق البيع و المخازن الرئيسية ومستودع التجارة الإلكترونية إضافة إلى مهام عملية مثل مراجعة الأسعار والتحقق من صلاحية المنتجات و ترتيب البضائع و مساعدة العملاء.