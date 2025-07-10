جامعة العين تطلق 17 برنامجاً أكاديمياً جديداً لتأهيل كوادر وطنية تلبي متطلبات المستقبل

العين في 10 يوليو/ وام/أعلنت جامعة العين إطلاق 17 برنامجاً أكاديمياً جديداً على مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة والدبلوم المهني، في خطوة تعكس التزامها بدورها الوطني والمجتمعي في تأهيل كفاءات شابة قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والإعلام الرقمي، والعلوم الصحية.

تشمل البرامج الجديدة بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي، وماجستير في هندسة نظم البرمجيات، إلى جانب تخصصات متقدمة في الإعلام الرقمي، العلاقات العامة، الاتصال والأزمات، والإعلان والتسويق الرقمي، بما يعزز حضور الجامعة في مجالات الصناعات الإبداعية والتحول الرقمي، التي تشكّل أولوية وطنية لدولة الإمارات.

وفي القطاع الصحي، طرحت الجامعة بكالوريوس جراحة الأسنان – الأول من نوعه في العاصمة أبوظبي – وبكالوريوس العلوم في التمريض، استجابة للحاجة المتزايدة للكوادر الطبية المؤهلة.

وشملت البرامج مجالات التعليم والعلوم الاجتماعية، مثل ماجستير الآداب في علم الاجتماع التطبيقي، ماجستير تربية الموهوبين والمتفوقين، ودبلوم الدراسات العليا المهني في تعليم الطفولة المبكرة، لإعداد مختصين قادرين على تقديم حلول مبتكرة للتنمية البشرية.

وتوسّعت الجامعة في برامج الإعلام وإدارة البيانات، بطرح ماجستير الإعلام الرقمي والعلاقات العامة، وماجستير العلوم في تحليل البيانات، بهدف إعداد كوادر قادرة على التفاعل مع التطورات الرقمية، وصناعة المحتوى، وإدارة الاتصال المؤسسي بكفاءة عالية.

وتقدم الجامعة برامج دكتوراة في القانون، وإدارة الأعمال، والتربية – مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها، في إطار دعم البحث العلمي وتطوير السياسات التعليمية والتشريعية.

وأكد الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين، أن طرح هذه البرامج يجسد التزام الجامعة برؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي مستدام، واستثمار قدرات الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للمستقبل.

وأضاف أن الجامعة تجمع بين التعليم الأكاديمي العميق والتدريب العملي، لتأهيل طلبتها لسوق العمل في مجالات متنوعة تشمل الأنظمة الذكية، تطوير البرمجيات، الأمن السيبراني، تحليل البيانات، الإعلام الرقمي، إدارة الأزمات، طب الأسنان، التمريض، التعليم المتخصص، والبحث القانوني والاجتماعي مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في سياق إعلان 2025 “عام المجتمع” في دولة الإمارات، الذي يضع التعليم في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.