" معهد الشارقة للتراث" ينال اعتمادًا وطنيًا لدبلومه المهني في إدارة الثقافة والمتاحف

الشارقة في 10 يوليو/وام/ نال معهد الشارقة للتراث الاعتماد الرسمي من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبرنامجه الأكاديمي المتخصص "دبلوم إدارة الأعمال في المؤسسات الثقافية والمتحفية" ليكون بذلك أول برنامج مهني من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة.

وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث أن حصول المعهد على الاعتماد الوطني يمثل شهادة ثقة بقدرة المعهد على تطوير مسارات تعليمية نوعية ترفد قطاع الثقافة بكفاءات مؤهلة تجمع بين الرؤية والمهارة، لافتا إلى أن هذا الدبلوم لا يأتي بمعزل عن رؤية شاملة يتبناها المعهد بل تعد جزءا من مشروع وطني لبناء كفاءات قادرة على النهوض بالمؤسسات الثقافية والمتحفية سواء في الإدارة أو في الترويج أو في الابتكار.

وأكد الدكتور خالد الشحي المدير الأكاديمي للمعهد أن هذا الاعتماد يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية تعليمية متكاملة موضحا أن البرنامج يستمر على مدى عامين أكاديميين ويغطي أربعة مسارات رئيسية تشمل التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الثقافية والمتاحف و إدارة المهرجانات والفعاليات و التسويق الثقافي الرقمي والابتكار في تجربة الزائر.