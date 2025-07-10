"الزراعة والسلامة الغذائية"تكرم الفائزين بجائزة إبداع للتميز المؤسسي

أبوظبي في 10 يوليو/وام/ كرمت “هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية” الفائزين بالدورة الرابعة من جائزة "إبداع" للتميز المؤسسي لعام 2025 تقديراً لجهود الموظفين المتميزين وإسهاماتهم في تعزيز ثقافة الابتكار والتميز في بيئة العمل بالهيئة.

حضر حفل التكريم سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام الهيئة بالإنابة، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين في الهيئة، وممثلي وزارتي الداخلية والتغيير المناخي والبيئة الذين شاركوا في تقييم المشاركات وفق معايير الجائزة.

وأكد العامري في كلمته خلال الحفل أن جائزة "إبداع" تعد منصة لتعزيز التميز المؤسسي وتحفيز الابتكار بين فرق العمل، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وأشار إلى أن الجائزة تهدف إلى دعم الأداء المؤسسي وتوثيق مسيرة النجاح، وتعزيز بيئة العمل الإبداعية، مما يجعل التميز ركيزة أساسية في منظومة العمل الحكومي بأبوظبي.

ووجه الشكر لوزارتي الداخلية والتغير المناخي والبيئة على دورهما في تقييم المشاركات وفق معايير النزاهة والشفافية، مثمناً جهود فريق التقييم وفريق الاستراتيجية والسياسات المشرف على تنظيم الجائزة، وكافة الموظفين الذين ساهموا في إنجاحها.

تضمن الحفل الإعلان عن الفائزين في الفئات الرئيسية للجائزة، والتي شملت أفضل مراكز الإرشاد الزراعي، وأفضل أسواق الأعلاف ، أفضل المستشفيات والعيادات البيطرية.