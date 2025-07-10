دائرة تنمية المجتمع تنظم النسخة الـ2 من منتدى الرعاية الاجتماعية 24 و25 سبتمبر

أبوظبي في 10يوليو/وام / تنظم دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، النسخة الثانية من منتدى الرعاية الاجتماعية، تحت شعار "الجاهزية المستقبلية في الرعاية الاجتماعية: الإنسان والممارسة والسياسة "، يومي 24 و25 سبتمبر المقبل في فندق هيلتون ياس أبوظبي، في إطار عام المجتمع.

يأتي المنتدى استمراراً لجهود إمارة أبوظبي في تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، وتعزيزاً للحوارات الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، ويُعد الأكبر من نوعه في مجال الرعاية الاجتماعية على مستوى الإمارة ويستقطب نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والمختصين المحليين والدوليين في القطاع الاجتماعي لمناقشة أبرز التوجهات والمستجدات في هذا القطاع الحيوي، وذلك انسجاماً مع مستهدفات عام المجتمع 2025.

يأتي تنظيم المنتدى استكمالًا للنجاح الذي حققته نسخته الأولى التي أطلقتها الدائرة في عام 2024، وشكّلت منصة استراتيجية جمعت الجهات المعنية بالرعاية الاجتماعية، وسلطت الضوء على أبرز التحديات والفرص، وأسهمت في تعزيز منظومة العمل الاجتماعي المتكامل في الإمارة.

ويهدف المنتدى إلى دعم الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة من خلال تطوير السياسات والخدمات الاجتماعية وتبادل التجارب والخبرات العالمية.

وقال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع إن النسخة الأولى من منتدى الرعاية الاجتماعية مثلت منصة رائدة على مستوى المنطقة، جمعت تحت مظلتها نخبة من المختصين المحليين والدوليين، وأسهمت في تعزيز الحوار الاستراتيجي القائم على المعرفة والتجربة العملية، وفي النسخة الثانية، نواصل البناء على هذا الزخم، من خلال تعميق النقاشات وتوسيع دائرة المشاركة حول مستقبل منظومة الرعاية الاجتماعية.

وأضاف أن المنتدى هذا العام يركز على محاور رئيسية تشمل استشراف مستقبل السياسات الاجتماعية، وتمكين القوى العاملة، وتعزيز الممارسات القائمة على البيانات، إلى جانب مناقشة دور الشراكات، والتكنولوجيا، والابتكار في بناء حلول اجتماعية مستدامة موضحا أن المنتدى يتكامل مع مستهدفات عام المجتمع 2025، من خلال دعم الأسرة والمجتمع، وتعزيز التماسك والرفاه الاجتماعي.

وأوضح أن المنتدى يطرح بنسخته الثانية مجموعة من المحاور الحيوية التي تواكب التوجهات المستقبلية في قطاع الرعاية الاجتماعية، وتشمل دور الحكومات في تشكيل مستقبل الرعاية الاجتماعية، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات ومدى تأثيره على منشآت الرعاية الاجتماعية والعاملين بها، وتمكين القوى العاملة المتخصصة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب قضايا مجتمعية ناشئة مثل حماية الطفل، والترابط الأسري.

ويُركّز المنتدى على موضوعات متعددة مثل استقطاب الكفاءات الشابة، وتعزيز بيئات العمل الداعمة للعاملين، وتطوير برامج دعم استباقية تغطّي مختلف مراحل الحياة ويناقش التجارب الدولية الناجحة في السياسات الاجتماعية، ويُخصص مساحة مهمة لاستعراض تجارب العاملين في الميدان وتسليط الضوء على النماذج المبتكرة القابلة للتطبيق.

وتشمل الجلسات التفاعلية عروضاً تطبيقية ونقاشات مباشرة من الجمهور، تتناول محاور متنوعة مثل رعاية كبار المواطنين، وتمكين الأسر، وتنمية الشباب، وقياس أثر السياسات الاجتماعية.

ويقدم المنتدى برنامجاً تدريبياً متخصصاً عبر مسارات معتمدة، يشمل مواضيع حيوية أبرزها توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمات الرعاية الاجتماعية، حماية الطفل والكشف المبكر عن المخاطر، إدارة الحالات من منظور الوعي بالصدمات، والرعاية الأسرية المتمركزة حول الطفل والوالدين.

تمثّل تلك البرامج فرصة نوعية لتعزيز كفاءة المشاركين خاصة مهنيي الرعاية الاجتماعية، وصقل مهاراتهم العملية ضمن مسار تطوير مهني يمتد إلى ما بعد أيام المنتدى.

يعكس المنتدى التزام دائرة تنمية المجتمع بتعزيز بيئة اجتماعية آمنة وشاملة في إمارة أبوظبي، من خلال تطوير السياسات والبرامج المستندة إلى أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل أطر التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق أثر ملموس وبناء نظام اجتماعي عصري يعزز جودة الحياة لأفراد المجتمع كافة.