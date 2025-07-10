المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يعزز منظومة التدريب المؤسسي بمدربين معتمدين

الشارقة في 10 يوليو/وام/ اختتم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالتعاون مع جامعة الشارقة برنامج "تدريب المدربين" بمشاركة 18 موظفًا وموظفة من مختلف التخصصات والإدارات، ضمن خطة متكاملة لتأسيس شبكة داخلية من المدربين المؤهلين لنقل معارفهم ومهاراتهم المهنية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة.

حضر ختام البرنامج، سعادة طارق سعيد علاي المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، وسعادة علياء السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والدكتورة أسماء نصيري مديرة مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة.

تضمنت فعاليات اختتام البرنامج - الذي أعده مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة - عروضا تقديمية لمشاريع الخريجين المصممة من قبلهم والتي تناولت موضوعات متنوعة منها التصميم والبودكاست والموازنة وإدارة الفعاليات وغيرها من المحتويات التدريبية التي تم إعداد مضمونها المعرفي بطرق إبداعية.

و أكد علاي التزام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بتطوير قدرات موظفيه لبناء منظومة تدريبية مستدامة وقال إن بناء القدرات يبدأ من الداخل بتمكين الموظفين من أدوات التدريب المتخصص ليكونوا سفراء للمعرفة.

من جانبه أكد الدكتور عصام الدين عجمي أن الشراكة مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في تنفيذ برنامج "تدريب المدربين" تُجسد الدور الحيوي الذي تؤديه الجامعة في دعم خطط التطوير المؤسسي وتوفير التأهيل المعرفي بجودة عالية لمختلف الجهات الحكومية.

وقدم البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه في مقر جامعة الشارقة محتوى تدريبيًا شاملاً تضمن تصميم الحقائب التدريبية

ومهارات الإلقاء والعرض وتحليل الاحتياجات، وأدوات تقييم الأثر بإشراف نخبة من المدربين المعتمدين من جامعة الشارقة.

وأشارت الدكتورة أسماء نصيري إلى أن البرنامج التدريبي" تدريب المدربين"، تم تصميمه وفق أحدث المعايير التدريبية بجودة عالية مع مراعاة خصوصية بيئة العمل الإعلامي.

وجرى تسليم شهادات مدرب معتمد للخريجين بعد اجتيازهم متطلبات التدريب العملي والنظري بنجاح.