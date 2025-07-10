حدائق دبي المائية.. وجهات ترفيهية استثنائية وتجارب لا تُنسى

دبي في 10 يوليو / وام / تعد الحدائق المائية في دبي من أبرز الوجهات الترفيهية التي تنبض بالحيوية خلال موسم الصيف، حيث توفّر مزيجا فريدا من المغامرة والمرح وسط أجواء عائلية مليئة بالمتعة.

وتسلط حملة #وجهات_دبي" الصيفية التي أطلقها "براند دبي"، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الضوء على هذه الوجهات الاستثنائية التي تجمع بين التصاميم المبتكرة، والمرافق المتطورة، والتجارب المائية التي لا تنسى.

وتحتضن دبي مجموعة من أشهر وأضخم الحدائق المائية في المنطقة، والتي تحولت إلى معالم سياحية بفضل تنوّع ألعابها المائية، وخدماتها المتطورة، وتجاربها التي تلائم كافة الأعمار.

وتأتي في مقدمة هذه الوجهات "أكوافنتشر" في منتجع أتلانتس النخلة، الذي يقدّم تجارب جديدة مثل ركوب الأمواج الصناعية والتزلج المائي، بالإضافة إلى مناطق ألعاب مخصصة للأطفال.

أما «وايلد وادي»، الواقعة بالقرب من برج العرب وفندق جميرا بيتش، فتُعد من أقدم الحدائق المائية وأكثرها شعبية في دبي، وتقدم أكثر من 30 لعبة ومنزلقاً مائياً، تتراوح بين الأفعوانيات السريعة وأحواض الأمواج الهادئة، وتتميّز «وايلد وادي» بتجربة محاكاة ركوب الأمواج، فضلاً عن إطلالاتها الخلابة على معالم دبي.

ولعشاق التجارب المائية الفريدة، هناك أيضا "أكوا فن ووتربارك"، التي تقع على شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، حيث تقدم ألعابا مائية مليئة بالتحدي فوق سطح البحر، حيث إن التصميم يجعل منها وجهة مثالية للمغامرين من مختلف الأعمار.

أما "ليجولاند ووتر بارك" فهي وجهة مثالية للأطفال، وتقع ضمن دبي باركس آند ريزورتس.

كما يمكن لعشاق الحدائق المائية الاستمتاع أيضا بزيارة "أكوا باركس"، وهي وجهة مائية تقع في منطقة الجميرا، وتقدّم مجموعة من الألعاب القابلة للنفخ فوق المياه، ما يجعلها خياراً مثالياً للزوار الذين يبحثون عن تجربة على البحر.

وهناك أيضا "سبلاش آند بارتي كيدز ووتربارك"، وهي حديقة مائية مخصصة للأطفال وتضم العديد من الألعاب المائية.

وتشمل الحدائق المائية في دبي أيضا "البراري بلاي جراوند" التي تقع في منطقة البراري الخضراء، وتقدّم مساحات مائية، تشمل العديد من الألعاب المائية.

أما "جنجل باي"، فتقع بجوار منتجع الميناء السياحي، وتتميّز بتصميمها المستوحى من الطبيعة الاستوائية، حيث تقدم ألعاباً مائية مناسبة للأطفال والكبار مع إطلالة مميزة على البحر.

ويتضمن “جراند حياة ووتربارك”، وهو متنزه مائي ضمن فندق جراند حياة دبي مرافق مائية مخصّصة للأطفال، ويُعد خياراً مثالياً لنزلاء الفندق والعائلات.

كما توفر "أولي أولي-ووتر جاليري" وجهة تعليمية وترفيهية في آن واحد، حيث تتيح للأطفال التفاعل مع الماء من خلال أنشطة علمية وتجريبية ممتعة.

وتحتل هذه الوجهات المائية مكانة مهمة ضمن خريطة السياحة الصيفية في دبي، بما يسهم في تعزيز جاذبية الإمارة كخيار أول للعطلات العائلية، حيث تتضمن هذه الوجهات المائية الفريدة ألعابا تفاعلية جديدة تعتمد على أحدث التقنيات، وتوفر مناطق مخصصة للأطفال، وخدمات متكاملة تجعل من زيارة هذه الوجهات تجربة شاملة تشمل الترفيه، والمطاعم المتنوعة، وخدمات الاسترخاء، والمتاجر ذات الطابع البحري.

وتزخر دبي أيضا بمجموعة واسعة من الأنشطة المائية الممتعة والرياضات المائية المثيرة التي تناسب جميع الأعمار والاهتمامات مثل ركوب الأمواج والغوص والتزلج على الماء، وبذلك ترسخ دبي مكانتها كعاصمة للابتكار في الترفيه العائلي، لتظل وجهة لا تُقاوم لعشاق المتعة والمغامرة في صيف 2025.

وقد انطلقت حملة «#وجهات_دبي» الصيفية في 4 يوليو وتستمر حتى 31 يوليو، لتكون بمنزلة بوابة واسعة أمام المقيمين والزوار، لتؤكد دبي من جديد قدرتها على تقديم تجارب سياحية لا تضاهى في شهر الصيف.

