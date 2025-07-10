السلطات اليابانية تحذر من فيضانات وعواصف رعدية عنيفة في طوكيو

طوكيو في 10 يوليو / وام / أطلقت السلطات اليابانية في العاصمة طوكيو، اليوم، تحذيرات عاجلة للسكان من مخاطر الفيضانات والعواصف الرعدية الشديدة، عقب هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة أدت إلى انطلاق صفارات الإنذار في مختلف الأحياء.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تعود هذه الأحوال الجوية إلى كتل هوائية دافئة ورطبة، تسببت في تساقط أمطار كثيفة، مع توقعات باستمرار الطقس القاسي خلال الساعات المقبلة.

ودعت السلطات المواطنين إلى تجنّب المناطق المنخفضة والقريبة من الأنهار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة، محذّرة من ارتفاع منسوب المياه ووقوع انزلاقات أرضية في المناطق الجبلية.

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