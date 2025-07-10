شفيونتيك وأنيسيموفا إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

لندن في 10 يوليو/ وام/ تأهلت البولندية إيجا شفيونتيك إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، بعد فوزها على السويسرية بليندا بينسيتش، في الدور نصف النهائي الذي أقيم مساء اليوم.

ونجحت شفيونتيك، المصنفة الثامنة في البطولة، في حسم المباراة بمجموعتين دون رد، بواقع (6-2) و(6-0)، خلال ساعة و12 دقيقة، لتضمن مقعدها في النهائي المرتقب.

وتواجه شفيونتيك في المباراة النهائية الأمريكية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الثالثة عشرة على البطولة، والتي فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء المصنفة الأولى عالمياً، أرينا سابالينكا، في نصف النهائي الآخر.

وتمكنت أنيسيموفا من التفوق على سابالينكا بمجموعتين مقابل واحدة، بنتيجة (6-4)، (4-6)، و(6-4)، في مباراة امتدت لساعتين و37 دقيقة، لتحجز مكانها في أول نهائي لها أيضا في ويمبلدون.