مركز شباب فلج المعلا يُنفذ برنامجا صيفيا متنوعا

أم القيوين في 11 يوليو /وام/ نفّذ مركز شباب فلج المعلا، التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، خلال الأسبوع الأول من برنامج "صيف الإمارات 2025"، مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي عكست التزامه بتقديم تجربة صيفية ثرية ومتكاملة تستهدف فئة الشباب، وتتماشى مع شعار البرنامج لهذا العام "قيظنا ممتع.. شبابنا مبدع".

ويأتي هذا البرنامج ضمن إستراتيجية المؤسسة الاتحادية للشباب التي تدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب، من خلال توفير بيئة آمنة ومحفزة تسهم في استثمار أوقاتهم خلال العطلة الصيفية، عبر أنشطة تجمع بين التعليم والتدريب والترفيه. وحرص المركز منذ انطلاق "صيف الامارات 2025"، على إعداد جدول متنوع من الأنشطة التي تواكب اهتمامات المشاركين وتلبي احتياجاتهم التنموية، بما يسهم في صقل مهاراتهم الفردية، وتعزيز وعيهم الوطني، وتوسيع مداركهم العلمية والثقافية.