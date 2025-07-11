وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الإثنين وضع الشرق الأوسط

بروكسل في 11 يوليو /وام/ يعقد وزراء الشؤون الخارجية الأوروبيون، يوم الإثنين المقبل، اجتماعا في بروكسل، برئاسة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، يناقشون خلاله حرب أوكرانيا ، بعد تبادل غير رسمي لوجهات النظر مع وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها، عبر تقنية الاتصال بالفيديو، والحالة في جورجيا والتدابير التي يمكن اتخاذها، إلى جانب آخر التطورات في الشرق الأوسط، مع التركيز على غزة وإسرائيل وإيران.

كما سيناقش الوزراء موضوع "البحر الأبيض المتوسط 2025 ويعاينون ميثاق الاتحاد من أجل المتوسط وسبل إصلاحه"، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الكاريبي والصومال ومولدوفا والصين واليابان وليبيا.

وسيستضيف الاتحاد الأوروبي في اليوم ذاته، مجلس الشراكة الأول على الإطلاق بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا الوسطى، يليه الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي والجوار الجنوبي في المساء.