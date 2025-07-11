شرطة عجمان وشركة " هواوي " تبحثان التعاون في مجال الابتكار الرقمي والتقنيات الحديثة

عجمان في 11 يوليو /وام/ بحثت القيادة العامة لشرطة عجمان مع شركة هواوي سبل التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات في مجال الابتكار الرقمي والتقنيات الحديثة وخاصة بحث

مقترحات لإنشاء مركز ابتكار مشترك يُعنى بالذكاء الاصطناعي وتوظيف أحدث التقنيات لدعم جهود شرطة عجمان في تقديم خدمات ذكية وابتكارية وذلك حرصاً على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجالات التحول الرقمي، وتطوير الحلول الذكية لتعزيز منظومة العمل الأمني والخدمي.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وفدًا من شركة " هواوي "، بحضور العميد محمد شيبان سويدان نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وذلك في نادي الشرطة للرياضة والرماية،.

ورحب سعادته بالوفد الزائر الذي ضم السيد أليكس زانج المدير العام لشركة هواوي في دولة الإمارات، والسيد ستيف وانج مدير المبيعات، والسيد محسن يانج مدير المؤسسات الحكومية، إلى جانب الدكتور المهندس جورج حداد المدير العام لشركة كروس بوينت الشرق الأوسط للتكنولوجيا الشريك الاستراتيجي لشركة هواوي.

وفي ختام اللقاء، أكد سعادة قائد عام شرطة عجمان أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق رؤية شرطة عجمان الهادفة إلى الريادة والابتكار وتعزيز جودة الحياة الأمنية في الإمارة.