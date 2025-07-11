“سمحة” تحلق بناموس الإيذاع في مهرجان العين للهجن

العين في 11 يوليو / وام /عانقت “سمحة” لفالح محمد بن فالح سيف الشامسي، ناموس الشوط الأول لفئة الإيذاع، ضمن منافسات اليوم السابع من مهرجان العين لسباقات الهجن، التي أقيمت على ميدان الروضة بمنطقة العين، وشهدت تنظيم 25 شوطاً لهجن أبناء القبائل لمسافة 4 كيلومترات.

وحققت “سمحة” أفضل توقيت في المنافسات التي أقيمت اليوم بزمن قدره 6:08:14 دقائق، فيما فاز “المحيط” لمبارك حمد بن محسن الفلاحي، بناموس الشوط الثاني للقعدان بزمن 6:15:59 دقائق.

وفي بقية النتائج، توجت “هدوء” لمحمد النوبي بن محمد العامري بناموس الشوط الثالث للإيذاع أبكار بزمن 6:21:94 دقائق، وحققت “العزوم” لمحمد علي سلطان بالرشيد الكتبي المركز الأول في الشوط الرابع للقعدان بزمن 6:30:63 دقائق، وفاز “دليل” لسعادة مطر بن حمد عميرة الشامسي بالشوط الخامس بزمن 6:19:15 دقائق. وحصدت “حشمة” لمحمد سالم علي الدرعي ناموس الشوط السادس بزمن 6:24:50 دقائق.

ونالت “مياسة” لعبدالله سالم بن حزيم الفلاسي ناموس الشوط السابع بزمن 6:20:26 دقائق، فيما فاز “كفو” لسلطان ناصر القصيلي المنصوري بالشوط الثامن بزمن 6:13:82 دقائق، وفي الشوط التاسع، تفوقت “شواهين” لسالم راشد سالم بالحبالة الكتبي بزمن 6:21:32 دقائق، وحققت “عجايب” لعبدالله صالح بن طرشوم العامري المركز الأول في الشوط العاشر بزمن 6:27:27 دقائق.

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى الخامس والعشرين عن فوز “مغذي” لسالم فاضل الكتبي، و”حربة” لإبراهيم محمد بن مكتوم الجنيبي، و”الإمارات” لعامر سعيد بن دعفوس المنصوري، و”رداع” لعبدالله مطر الكتبي، و”شقراء” لسعادة سالم حمد بالركاض العامري، و”القدرة” لأحمد غانم بن علي المنصوري، و”كفو” لمبارك عوض بالكيلة العامري، و”سيوف” لعامر عبدالله بن محيروم المحرمي، و”الواعي” لسالم بالرملي بن محمد العامري، و”مسراح” لعيد راشد بن سعيد المنصوري، و”هملول” لسعيد عبيد بن ربيع الرميثي، و”الذيبة” لمحمد سعيد بن راشد الرميثي، و”شاهين” لسالم علي بن خميس الدرعي، و”شواهين” لراشد سيف بن خلفان المنصوري، و”شاهين” لأحمد محمد بن مطر الخيلي.