85.1 مليون درهم دعم إنساني من الشارقة الخيرية داخل الدولة خلال النصف الأول من 2025

الشارقة في 11 يوليو / وام / أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن حجم الدعم الإنساني الذي قدّمته داخل الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 85.1 مليون درهم استفادت منه آلاف الحالات الإنسانية عبر منظومة من المشاريع المستمرة والتدخلات الطارئة والمبادرات الموسمية وذلك وفق التقرير الصادر عن إدارة التميز والتخطيط الاستراتيجي بالجمعية.

وأوضح سعادة عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية أن ما تحقق خلال الستة أشهر الأولى من العام يعكس التزام الجمعية الراسخ بتقديم يد العون لكل محتاج داخل الدولة، مؤكدًا أن البرامج تُنفذ وفق منهجية دقيقة تعتمد على البحث الاجتماعي وتستند إلى شراكات موثوقة مع المحسنين والمؤسسات.

وأشار ابن خادم إلى أن الجمعية أنفقت نحو 52.3 مليون درهم لتنفيذ برامج التدخل العاجل وفي محور التعليم قدمت دعمًا تعليميًا بقيمة 6.7 مليون درهم استفاد منه 1025 طالباً كما تولّت الجمعية بالتعاون مع الجهات القضائية الإفراج عن 1208 نزلاء من المعسرين والغارمين، بعد تسديد مديونياتهم بمبلغ 5 ملايين درهم وفي إطار المساعدات الشهرية المستمرة أنفقت الجمعية 6.4 مليون درهم على الأسر المستفيدة بواقع 4663 مستفيدًا. أما على صعيد المبادرات الموسمية فقد بلغ حجم الإنفاق 15.8 مليون درهم شملت مشاريع الحملة الرمضانية “جود” من إفطار صائم ومير رمضاني وزكاة الفطر وكسوة العيد.

وأكد ابن خادم أن هذه المساعدات العاجلة تستند في تمويلها بدرجة كبيرة إلى زكاة مال المحسنين والتي تمثل ركيزة أساسية في برامج الجمعية لما لها من أثر مباشر وسريع في تفريج الكرب ومعالجة الأزمات ورفع المعاناة عن الأسر المتعثرة.