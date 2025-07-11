الشارقة للثروة السمكية و جمعيات صيادي الأسماك يعززان تعاونهما المشترك

الشارقة في 11 يوليو / وام / عقدت هيئة الشارقة للثروة السمكية أمس اجتماعها التنسيقي الثاني مع الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في إمارة الشارقة في سوق الجبيل بمدينة الشارقة بحضور سعادة علي أحمد أبو غازيين رئيس الهيئة و سالم محمد المحرزي مدير الهيئة إلى جانب رؤساء ونواب مجالس إدارات الجمعيات الخمس وعدد من الأعضاء و ذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز الشراكة مع الجمعيات التعاونية .

ويأتي هذا الاجتماع في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بهدف تعزيز التواصل المؤسسي ودعم الصيادين وتحقيق الاستدامة في قطاع الثروة السمكية.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات والاطلاع على المقترحات المقدمة من رؤسائها بالإضافة إلى استعراض آليات الدعم الحالية التي توفرها الهيئة وسبل تطويرها بما يلبي احتياجات الصيادين ويعزز من كفاءتهم التشغيلية.

كما استعرض المجتمعون آلية العمل في سوق الجبيل والإجراءات المتبعة في شراء وبيع الأسماك ومعايير تحديد الأسعار و آليات تداول المنتجات البحرية ومستوى الخدمات المقدمة بالإضافة إلى عرض إحصائيات دقيقة حول كميات الشراء من الصيادين المحليين ومدى التعاون القائم بينهم وبين السوق.