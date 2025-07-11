سوق الجبيل بالذيد يستقطب 135  ألف زائر خلال النصف الأول

الشارقة في 11 يوليو / وام / استقطب سوق الجبيل بالذيد ما يقارب 135 ألف زائر خلال النصف الأول من عام 2025 في مؤشر واضح على الإقبال المتزايد والدور المحوري الذي يلعبه السوق في تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.

وأكد طلال محمد مدير إدارة أسواق المنطقة الوسطى أن سوق الجبيل في الذيد أصبح وجهة رئيسية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في منطقة الذيد والمناطق المجاورة مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير يعكس الثقة المتزايدة في جودة الخدمات وتنوع المنتجات الطازجة التي يوفرها السوق والتي تُقدم وفق أعلى المعايير بما يحقق تطلعات ورغبات زواره في العثور على كافة احتياجاتهم تحت سقف واحد.

و أكد إلتزام السوق المستمر في تطوير خدماته بما يتوافق مع تطلعات المتسوقين لتوفير تجربة تسوق مريحة وفعالة تواكب تطلعات المجتمع وتسهم بشكل فعال في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

ويضم السوق الذي تم افتتاحه في 2022 أقساما مختلفة وهي قسم اللحوم وقسم الخضراوات والفواكه وقسم الاسماك و الفناء الوسطي بالإضافة إلى 86 محلاً متنوعاً و يتميز سوق الجبيل - الذيد بتصاميمه الهندسية ذات الطابع الإسلامي على مساحة إجمالية تصل ل 78 ألف متر مربع.