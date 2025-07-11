أمريكية رأس الخيمة و الهندسية العالمية الرائدة IEEE توقعان مذكرة تفاهم

رأس الخيمة في 11 يوليو / وام / وقّع فرع الإمارات العربية المتحدة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بهدف تعزيز أفضل الممارسات والارتقاء بالمعايير المهنية وتعزيز التعاون في المجالات التقنية والتكنولوجية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان معًا على إنشاء إطار عمل تعاوني يشمل المشاركة في استضافة المؤتمرات وورش العمل، وتوسيع فرص مشاركة الطلاب والتبادل الأكاديمي. وقال الدكتور ديفيد شميت، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: وسيتيح هذا التعاون للجامعة الأمريكية في رأس الخيمة الاستفادة من الخبرات العالمية وتعزيز التميز الأكاديمي وتشمل هذه المزايا المشاركة في استضافة فعاليات معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وتسهيل محاضرات الضيوف، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات - وهي مبادرات من شأنها تعزيز مكانة الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة ضمن منظومة التعليم الهندسي.

من جانبه قال البروفيسور حسين الأحمد، رئيس فرع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الإمارات العربية المتحدة: " تعكس مذكرة التفاهم هذه التزامنا بتعزيز الابتكار من خلال التعاون. ونهدف من خلال التعاون مع الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة إلى رفع مستوى التعليم الهندسي وإعداد جيل جديد من مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ذوي التفكير المستقبلي". وقال الدكتور علي العتابي، رئيس قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: "تُعدّ هذه الشراكة مع فرع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الإمارات العربية المتحدة مصدر فخر كبير للجامعة الأمريكية في رأس الخيمة. وتتيح هذه الاتفاقية إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، والتي تعود بالفائدة على أعضاء هيئة التدريس والطلاب على حد سواء، مع تعزيز مكانة الجامعة. ونحن نتطلع إلى تعاون مثمر ومؤثر." .