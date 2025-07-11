تكريم المدارس الفائزة بجائزة "مدارس صديقة لمرضى التهاب المفاصل" 2025

الشارقة في 11 يوليو / وام / كرمت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، إحدى الجمعيات الداعمة التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، المدارس الفائزة في الدورة الثالثة من جائزة "مدارس صديقة لمرضى التهاب المفاصل" لعام 2025، وذلك بمشاركة واسعة من مدارس الحلقات الثلاث في إمارة الشارقة.

ويأتي تنظيم الجائزة في إطار حرص الجمعية على تعزيز الثقافة الصحية في البيئة المدرسية، من خلال تشجيع المبادرات الطلابية والمشاريع الإبداعية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمرض التهاب المفاصل، وطرق التعايش معه، بدعم من الهيئات التربوية والإدارية في المدارس.

وجرى تنفيذ البرنامج بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وبالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" بصفتها الراعي الرئيسي، حيث قدمت "شروق" الجوائز للمشاركين والفائزين.

وكرّمت الجمعية خلال حفل تكريم المدارس الفائزة التي تميزت بمبادرات نوعية، حيث حصلت مدرسة النحوة على الجائزة الكبرى بعد تحقيقها نسبة تقييم كاملة بلغت 100% كما تم تكريم مدرسة تريم الأمريكية الخاصة عن الحلقة الثانية على مستوى مدينة الشارقة، ومدرسة الثميد عن الحلقة الأولى، ومدرسة البردي عن الحلقة الثانية على مستوى المنطقة الوسطى، إلى جانب تكريم مدرسة الخالدية – بنين – عن الحلقة الثالثة على مستوى المنطقة الشرقية.

وشمل التكريم أيضاً مدارس من خارج إمارة الشارقة نظير مشاركاتها المتميزة، وهي مدرسة الطويين من إمارة الفجيرة، ومدرسة جميرا من إمارة دبي.

وأعربت سعادة وحيدة عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، عن فخرها بالنتائج التي حققتها الجائزة هذا العام، مشيرة إلى أن البرنامج نجح في الوصول إلى أكثر من 11 ألف طالب وطالبة من خلال مشاركة 30 مدرسة من مختلف مناطق إمارة الشارقة، قدمت مبادرات تثقيفية ورياضية وإبداعية كان لها الأثر الإيجابي في تعزيز الوعي الصحي داخل وخارج أسوار المدرسة.

وأكدت أهمية استمرار التعاون بين القطاعين الصحي والتعليمي، نظراً للدور المحوري للمدرسة في تعزيز مفاهيم الصحة الوقائية لدى الأجيال الناشئة، مشيدة بالدور الريادي الذي تقوم به المدارس في تحويل الرسائل الصحية إلى مبادرات فاعلة على أرض الواقع.