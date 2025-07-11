"خورفكان للمعاقين" يعتمد مشاركة 12 لاعبا في بطولة أندية "غرب آسيا" لكرة السلة

خورفكان في 11 يوليو/ وام/ أعلن نادي خورفكان للمعاقين اعتماد مشاركة 12 لاعبا في بطولة "أجيال الغد" لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأندية غرب آسيا، والمقررة في نادي "أجيال الغد"، بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو الجاري.

وتغادر بعثة نادي خورفكان إلى الأردن الأحد المقبل، بعد إعداد متدرج، كما يخوض الفريق المباراة النهائية لدوري كرة السلة على الكراسي المتحركة للموسم الرياضي 2024 – 2025، يوم غد أمام نادي دبي لأصحاب الهمم في نادي الثقة للمعاقين.

وأكد عبدالعزيز الحمادي، عضو مجلس إدارة النادي رئيس لجنة الشؤون الرياضية والفنية، أن اللاعبين أكملوا مرحلة الاستعدادات المطلوبة للمشاركة في البطولة، بطموحات كبيرة تواكب الطفرة المميزة في المستويات الفنية خلال المرحلة الماضية.

وأوضح أن الفريق سيواصل إعداده خلال المرحلة المقبلة بعد المشاركة في البطولة، بمعسكر إعداد في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل في المجمع الأولمبي بجمهورية مصر العربية، بعد الإعداد الناجح في المجمع ذاته العام الماضي، بالإضافة إلى خوض مباريات ودية، والمشاركة في المسابقات المحلية، مشيدا في الوقت نفسه بدعم مجلس الشارقة الرياضي لمشاركة النادي في البطولة وتوفير جميع المتطلبات.