نهيان بن مبارك يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة

أبوظبي في 11 يوليو / وام / استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بأبوظبي، سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة التي قدِمت لتقديم التحية والسلام على معاليه بمناسبة انتهاء فترة عملها الرسمية في الدولة، وحرصت على التعبير عن شكرها وتقديرها للدعم الذي حظيت به خلال فترة تمثيلها لبلادها في دولة الإمارات.

ورحب معاليه بسعادة السفيرة، مشيدًا بجهودها الكبيرة طوال فترة عملها في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية-الأمريكية تُعد نموذجاً راسخاً في الشراكة الاستراتيجية، تقوم على أسس متينة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يحرص على ترسيخ مكانة الإمارات كدولة داعمة للسلام والاستقرار والتعاون الدولي.

وأشار معاليه إلى أن العلاقات بين البلدين الصديقين تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، وهو ما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين، والدور المحوري الذي تؤديه البعثات الدبلوماسية في تعزيز هذا التعاون.

من جانبها، أعربت سعادة السفيرة مارتينا سترونغ عن بالغ شكرها وتقديرها لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حفاوة الاستقبال، مشيدة بالدعم الذي لقيته خلال فترة عملها في دولة الإمارات، ومؤكدة أن الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في الريادة والتسامح والانفتاح الحضاري.

كما عبّرت عن امتنانها العميق للفرصة التي أُتيحت لها لتمثيل بلادها لدى دولة صديقة تُجسّد قيماً عالمية نبيلة في سياساتها ومجتمعها.

واختتم اللقاء بتمنيات معالي الشيخ نهيان بن مبارك لسعادة السفيرة بالتوفيق والنجاح في مهامها المستقبلية، مؤكداً استمرار التعاون والتواصل بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.