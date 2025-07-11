شرطة الفجيرة تطلق مبادرة "اطفالك مسؤوليتك .. لا تتركهم في المركبة دون مرافق

الفجيرة في 11 يوليو / وام / أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بإدارة المرور والدوريات ، مبادرة تحت شعار "أطفالك مسؤوليتك .. لا تتركهم في المركبة دون مرافق" ، بهدف تعزيز دور المسؤولية المجتمعية في الوقاية من الحوادث وتحقيق أعلى مؤشرات الأمن والسلامة لأفراد المجتمع ، لا سيما الأطفال .

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من الرؤية الاستراتيجية لوزارة الداخلية ، وتعزيزًا للسلامة المرورية والوقاية المجتمعية وتجسيداً للهدف الاستراتيجي "تمكين التنقل الآمن للطرق باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة" .

كما تأتي في إطار التفاعل مع التحديات المجتمعية المتصلة بسلامة الأطفال ، وخصوصًا الحوادث الناجمة عن تركهم داخل المركبات دون رقابة، سواء في المواقف أو أمام المنازل والمرافق ، مما يعرضهم لخطر الاختناق أو الإصابة بضربة شمس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة .

وأكد العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني ، مدير إدارة المرور والدوريات ، أن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا للدور الوطني للجهات الأمنية المرورية في حماية النشأ موضحًا أن رسالتها الأساسية تتمثل في رفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والسائقين بضرورة عدم ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبة تحت أي ظرف . كما شدد على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة والتقيد بالقوانين ، لافتًا إلى أن المسؤولية في حماية الأطفال جماعية ، تبدأ من الأسرة وتتشارك فيها جميع فئات المجتمع .

وأضاف الظنحاني أن الإدارة حريصة على استخدام مختلف الوسائل التوعوية ، ومن أبرزها الرسائل الميدانية والمنشورات الإلكترونية ، إلى جانب التعاون مع الجهات الإعلامية لنشر رسائل تحذيرية ، تسهم في خلق بيئة مرورية آمنة تُحافظ على الأرواح، وتقلّل من مسببات الحوادث المرورية المؤسفه .

وتسعى القيادة العامة لشرطة الفجيرة من خلال هذه المبادرة إلى تجسيد مبدأ الأمن المجتمعي الوقائي ، ورفع مستوى الحس الوطني تجاه فئة الأطفال ، باعتبارهم ركيزة المستقبل ، وشركاء

في بناء مجتمع آمن