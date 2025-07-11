بلدية دبي تتوج جهودها الرائدة بحصولها على 10 جوائز خلال الربع الثاني من العام 2025

دبي في 11 يوليو /وام/توجت بلدية دبي جهودها المتميزة في مجالات العمل البلدي والمؤسسي بحصولها على 10 جوائز محلية ودولية مرموقة خلال الربع الثاني من العام 2025.

وتأتي هذه الجوائز لتؤكد مكانة البلدية كجهة حكومية رائدة وتعكس تميزها المؤسسي ومرونتها في تحسين الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمعايير بيئة العمل والصحة والسلامة إضافةً إلى تبنيها لتقنيات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيق الحلول المبتكرة التي تعزز جودة الخدمات الحكومية وتحسّن تجربة المتعاملين.

وتنوعت الجوائز التي حصدتها البلدية لتشمل اعترافات عالمية بمبادراتها الرقمية والمؤسسية. فقد حققت المركز الأول في فئتَين من جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال HBC International Awards عن مبادرة أتمتة العمليات الروبوتية /RPA/ التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتطبيق مفاهيم المدينة الذكية وتبسيط وتسريع عمليات الشراء.

كما نالت البلدية الجائزة الذهبية من جوائز نوبل للأعمال Noble Business Awards ضمن فئة الإنجاز المتميز في تحسين العمليات الرقمية وذلك عن مبادرة تبسيط وتحديث آلية عمل لجنة المشتريات باستخدام تقنية الأتمتة الروبوتية للعمليات /RPA/ ومشروع الريادة في تحقيق التميز في إدارة المشتريات العامة. كما حصدت أيضا جائزة جلوبي للتميز في مجال التكنولوجيا Globee Awards for Technology/ / عن المبادرة ذاتها.

وحصلت بلدية دبي في مجال إدارة المخاطر على المركز الأول بجائزة التميز في إدارة المخاطر IIRSM Award 2025 عن فئة البحث الأكثر تأثيرًا في مجال المخاطر وذلك عن مبادرة "تقييم سلامة صبغات الشعر" التي هدفت إلى تعزيز سلامة المنتجات الاستهلاكية المتداولة. أما في قطاع البناء فقد نالت فئتين من جوائز مؤتمر تكنولوجيا البناء Construction Technology Confex Awards حيث فاز مشروع نمذجة معلومات البناء /BIM/ كأفضل مشروع في فئة منظمة العام في نمذجة معلومات البناء /BIM/.

كما حققت البلدية المركز الأول في تقنيات البناء فئة مشروع العام المستدام عن مشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان مما يؤكد التزامها بالاستدامة والابتكار في قطاع البناء.

إلى جانب ذلك حصلت بلدية دبي على المركز الأول ضمن فئة "أفضل فريق جودة" في جوائز الجودة الدولية International Quality Awards تتويجاً لمبادرة "تطوير وتطبيق نظام الإدارة المتكامل" والتي ساهمت في تحسين كفاءة العمليات وتبسيط الإجراءات وتعزيز الأداء المؤسسي.

كما توجت البلدية في إطار مسؤوليتها المجتمعية بالمركز الأول من جائزة الشارقة للعمل التطوعي بدورتها الـ 22 عن فئة المؤسسات الحكومية - صناعة الفرص التطوعية حيث جاء هذا التكريم عن مبادرة "ساعة.. مع مهندس نظافة" التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة نظافة وبيئة المدينة. وسجلت المبادرة منذ العام 2017 مشاركة نحو 21 ألف متطوع و312 جهة من القطاعين الحكومي والخاص. بالإضافة إلى ذلك حصلت البلدية على المركز الأول في جائزة الإمارات تبتكر في فئة أفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات والتي ظفرت بها مبادرة "منتجي" المنصة الرقمية الأولى من نوعها في دولة الإمارات لتسجيل المنتجات الاستهلاكية وضمان سلامتها.

وفي تأكيد متجدد على ريادتها في مجال الصحة والسلامة المهنية نالت بلدية دبي جائزة النجم الصاعد في مجال السلامة من المجلس الوطني للسلامة /NSC/ في الولايات المتحدة للمرة الثالثة. وجاء هذا تقديراً لاختيار المهندس محمد الظنحاني مدير إدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال ضمن نخبة القادة الشباب في مجال السلامة على مستوى العالم بفضل جهوده المتميزة في تعزيز ثقافة الصحة والسلامة. كما تم منح المهندس سلطان الدهماني مدير قسم السلامة في بلدية دبي الجائزة تقديراً لجهوده النوعية ومبادراته المبتكرة في مجال الصحة والسلامة ضمن بيئة العمل.

وحصدت البلدية الجائزة الفضية من RoSPA Achievement Awards من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث تقديراً لتميزها ونهجها الإستراتيجي في مجال الصحة والسلامة المهنية بما في ذلك رصد وتقييم وتحليل ومعالجة المخاطر وتفعيل دور القيادات في دمج مفاهيم السلامة ضمن سياسات المشاريع والمبادرات والبرامج وتعزيز مشاركة الموظفين في الإبلاغ عن المخاطر وتطوير برامج تدريب وتوعية متخصصة وتنفيذ عمليات تدقيق وتفتيش دورية بالإضافة إلى دعم رفاهية الموظفين وصحتهم النفسية. إضافة إلى فئة "تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة" وذلك على إثر تحقيقها أعلى معايير الصحة المهنية للزوار والعاملين في الشواطئ العامة بما يحقق سعادتهم ورفاهتيهم.