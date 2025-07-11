"إسلامية دبي" تحقق إنجازات نوعية خلال النصف الأول من 2025

دبي في 7 يوليو /وام/أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إحصاءات إدارة خدمة المتعاملين خلال النصف الأول من عام 2025 حيث تم خلال هذه الفترة تخصيص 40 قطعة أرض لبناء مساجد جديدة في 22 منطقة مختلفة بإمارة دبي تشمل 22 جامعا و18 مسجد أوقات بما يعكس مواكبة مشاريع المساجد لخطة النمو العمراني والسكاني في الإمارة

وذلك انسجاما مع توجه حكومة دبي في عام المجتمع وتعزيزا لقيم الوقف والعمل الخيري المستدام.

كما تم افتتاح 19 مسجدا جديدا في 19 منطقة بتكلفة أكثر من 150 مليون درهم وبطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألفا و850 مصليا فيما تتواصل الأعمال الإنشائية في 31 مسجدا قيد التنفيذ بتكلفة قدرها 239 مليون درهم لتستوعب ما يقارب أكثر من 18 ألف مصل.

وضمن التفاعل والشراكة المجتمعية الفاعلة فقد تم توقيع 6 مذكرات تفاهم مع مطورين عقاريين لبناء ورعاية المساجد في المناطق التطويرية إلى جانب استلام 88 تبرعا عينيا عبر النظام الذكي لخدمة رعاية المساجد بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.8 مليون درهم.

كما قامت الإدارة بتحديث بيانات 378 متبرعًا وراعٍ للمساجد واستقبالها لـ 7 زيارات ميدانية من المتبرعين والرعاة إضافة إلى معالجة 130 طلبا واستفسارا والرد على 27 شكوى خلال الفترة المحددة ضمن إطار خدمة متميزة تعكس شفافية الأداء وسرعة الاستجابة.

وتم في خطوة داعمة للاستدامة إصدار 6 وثائق رعاية مساجد ساهمت في استدامة تشغيل عدد من المساجد بقيمة سنوية تقدر بـ 1.5 مليون درهم فضلا عن إصدار 15 شهادة بدء تشغيل مسجد للمتبرعين تسهيلا لإجراءات استرداد الضريبة المضافة بعد اكتمال بناء المساجد.

وضمن مبادرة "مساجد الفريج" المجتمعية تم الانتهاء من فرش 43 مسجدا بالسجاد عالي الجودة بمساحة تفوق 19,000 متر مربع وبتكلفة بلغت 2,475,000 درهم بفضل مساهمات أهل الخير من أفراد المجتمع إلى جانب الترويج الإعلامي للمبادرة عبر 6 فيديوهات تعريفية ولقاء إذاعي عبر “صوت الواقع” ولقاء تلفزيوني مباشر.

وجاءت هذه النتائج ترجمة حقيقية لرؤية الدائرة في أن تكون الأقرب للمجتمع من خلال تمكين المتبرعين من أداء دورهم في خدمة بيوت الله وتعزيز استدامة تشغيلها وصيانتها بكفاءة وشفافية.