رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أنغولا

أبوظبي في 11 يوليو / وام/ تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة جواو مانويل غونسالفس لورينسو رئيس جمهورية أنغولا.. بحثا خلاله مسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها من الجوانب الحيوية والفرص المتوفرة لتطوير آفاق التعاون بما يخدم أولويات التنمية ويعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.

كما تطرق الجانبان خلال الاتصال إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها..مؤكدين الحرص المتبادل على دفع العلاقات بين دولة الإمارات وأنغولا إلى الأمام خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام ويلبي تطلعات شعبي البلدين نحو المستقبل.