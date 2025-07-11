الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون الرصاص من أجل الطعام

جنيف في 11 يوليو/ وام/ قال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن مئات الفلسطينيين في غزة قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، مؤكدا أن المدنيين يواجهون وضعا مأساويا يُجبرهم على الاختيار بين التعرض لإطلاق النار أو تأمين الغذاء والدواء.

وأوضحت رافينا شامداسانى المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، خلال إحاطة صحفية اليوم “الجمعة” في جنيف أن المكتب سجل مقتل 798 شخصا في غزة، أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات منهم 615 قُتلوا قرب مراكز توزيع الإغاثة، و183 على طرق قوافل المساعدات، معظمهم برصاص حي.

وأشارت إلى أن ارتفاع عدد النساء والأطفال بين الضحايا يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والضرورة.

- أظ -