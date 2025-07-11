قائد عام شرطة رأس الخيمة: تأهيل الكوادر الأمنية على رأس الأولويات

رأس الخيمة في 11 يوليو/ وام/ أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن شرطة رأس الخيمة حريصة على تأهيل وتطوير الكوادر الشرطية والأمنية، من خلال برامج تدريبية وتطبيقية حديثة ترتكز على الابتكار وتعزز من جاهزية العمل في مختلف مجالات الأمن والسلامة والدفاع وإدارة الأزمات، وفق أعلى المعايير المعتمدة.

جاء ذلك خلال لقائه بالطلبة مرشحي الدفعة 38 في عمليات الأمن الداخلي، المنسّبين ضمن البرنامج التطبيقي العملي، بحضور سعادة العميد ركن الدكتور يوسف بن يعقوب نائب مدير عام العمليات المركزية وسعادة العقيد ركن الدكتور عبد الله أحمد بن سلمان النعيمي مدير إدارة العمليات وعدد من ضباط شرطة رأس الخيمة.

واطلع قائد عام شرطة رأس الخيمة خلال اللقاء على عدد من المقترحات والأفكار التطويرية التي عرضها المرشحون، والتي تم توليدها من خلال "مختبر الابتكار" الذي نظمته إدارة العمليات.

وتركزت المقترحات على تطوير أداء العمل الأمني والشرطي، وابتكار حلول تنظيمية وسياسات عملية تدعم العمل الأمني علميا وعمليا وتواكب التطورات الأمنية وفق أعلى المعايير المعتمدة.

وأعرب اللواء ابن علوان عن شكره وتقديره للمرشحين على ما قدموه من أفكار مبتكرة وجهود مثمرة، مشيدا بما اكتسبوه من مهارات وخبرات خلال فترة تدريبهم العملي التي امتدت من يونيو الماضي وحتى يوليو الجاري، ضمن البرنامج التطبيقي بإدارة العمليات.

وقد تمكّن الطلبة من الاطلاع عن قرب على طبيعة العمل الشرطي، وأفضل الممارسات الشرطية المطبقة، إلى جانب التعرف على التطبيقات التقنية وجهود التطوير المؤسسي التي تنفذها شرطة رأس الخيمة.

وفي ختام اللقاء تمنى قائد عام شرطة رأس الخيمة للطلبة المرشحين دوام التوفيق والنجاح، وأن يكونوا خير ذخر لهذا الوطن.