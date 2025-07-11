شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة وهجوم للمستوطنين بالضفة

الضفة الغربية - غزة في 11 يوليو/ وام/ واصل الجيش الإسرائيلي استهدافه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات في صفوف المدنيين.

وذكرت مصادر طبية أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأُصيب العشرات بجروح متفاوتة، جراء قصف بطائرة مسيّرة استهدف تجمعا قرب مدرسة الحرية في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

كما استُشهد عدد من المواطنين، بينهم أطفال، في قصف آخر شرق ساحة الشوا على شارع صلاح الدين شرق المدينة.

وفي ذات السياق، أفاد شهود عيان بوصول شهيدين إلى مستشفى المعمداني، عقب استهداف الطيران الإسرائيلي بنايتين سكنيتين “أبو راس والسوافيري” في محيط مسجد الشمعة بشارع يافا في حي الزيتون.

من جهة أخرى أعلنت مصادر طبية أيضا استشهاد الشاب سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط (23 عاما) من بلدة المزرعة الشرقية، إثر اعتداء عنيف نفذه مستوطنون في بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية.

كما أُصيب 10 مواطنين بجروح وكسور في اعتداء آخر وقع بمنطقة خربة التل في جبل الباطن جنوب سنجل.

- أظ -