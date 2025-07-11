5 ميداليات لمنتخب الإمارات في بطولة "داليا الدولية" للشراع بالمغرب

طنجة في 11 يوليو/ وام/ أحرز منتخب الإمارات للشراع الحديث 5 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين خلال مشاركته في بطولة "داليا الدولية" التي أقيمت في مدينة طنجة المغربية، ونظّمتها جمعية داليا للرياضات البحرية خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو الجاري.

وجاءت الذهبيات الثلاث عبر عادل خالد الذي أحرز ذهبية فئة "إلكا 6" في الترتيب العام، وضياء البشر التي توجت بالذهب في الفئة نفسها عن فئة الإناث، إلى جانب مروى الحمادي التي نالت ذهبية فئة "إلكا 4".

كما أحرز محمد العويس الميدالية الفضية في الترتيب العام لفئة "إلكا 4"، وحصلت اليازية الحمادي على فضية الفئة نفسها لفئة الإناث.

وهنّأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، لاعبي المنتخب على هذا الإنجاز، مشيداً بجهود الجهازين الإداري والفني في دعم مسيرة رياضة الشراع، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية.