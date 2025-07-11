وفد إماراتي يزور هولندا وبلجيكا لتعزيز فرص التعاون في مجالات التقنيات المتقدمة والناشئة والبحث والتطوير

لاهاي في 11 يوليو/ وام/ اختتم وفد دولة الإمارات برئاسة سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، زيارة ناجحة إلى مملكة هولندا أعقبها زيارة إلى المقر الرئيسي لـ imec في مملكة بلجيكا.

وجرى خلال الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التقنيات الناشئة والمتقدمة، بالإضافة إلى دفع عجلة التعاون الإستراتيجي في مجالات البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة ذات الأولوية المشتركة، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات الراسخ بتوطيد الشراكة مع مملكة هولندا.

ورافقت سعادة أميرة الحفيتي، سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا الوفد خلال اللقاءات مع المسؤولين الهولنديين رفيعي المستوى والاجتماعات مع عدد من المؤسسات الهولندية.

وخلال زيارته التي استمرت يومين، عقد سعادته لقاءات مع عدد من المسؤولين الهولنديين في وزارة الخارجية، من بينهم سعادة ميشيل سويرز، نائب الوزير المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية، وسعادة أرنست نورمان سفير في الخدمة العامة السيبرانية والأمن، وكذلك السيد اروين نيسه، المدير العام للأعمال والابتكار في وزارة الشؤون الاقتصادية، والسيد هارم فان دي ويترينج، مدير مكتب الفضاء الهولندي.

كما شارك الوفد في جلسة حوارية حول التكنولوجيا والابتكار مع عدد من الجهات الهولندية الرائدة في مجالات التقنيات المتقدمة والناشئة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الفضاء، والتكنولوجيا الصحية، والبحث العلمي.

وزار الوفد كذلك عددًا من المؤسسات الهولندية الرائدة، من بينها منظمة البحوث العلمية التطبيقية (TNO)، ومعهد دلتارس للأبحاث المائية (Deltares)، وشركة ASML، وجامعة أيندهوفن للتكنولوجيا، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات الابتكار في البحث التطبيقي، وتكنولوجيا المياه، وتقنيات أشباه الموصلات، والتعاون الأكاديمي والصناعي.

وفي ختام الجولة، زار الوفد المقر الرئيسي ومختبرات imec في بلجيكا، والذي يُعد مركزًا عالميًا مستقلًا ورائدًا في مجال أبحاث وابتكارات الإلكترونيات الدقيقة والتقنيات الرقمية.

وضم وفد دولة الإمارات كلاً من نوف الهاملي، مستشارة العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية، ومجموعة إيدج، ومؤسسة دبي للمستقبل، وشركةMGX، و G42، ومعهد الابتكار التكنولوجي التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.