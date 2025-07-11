سينر وألكاراز يتأهلان إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

لندن في 11 يوليو/ وام/ تأهل الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً، إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى في مسيرته، بعدما تغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بثلاث مجموعات دون رد، في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما اليوم.

وحسم سينر اللقاء بنتيجة 6-3 و6-3 و6-4، خلال ساعة و55 دقيقة، ليبلغ النهائي الكبير حيث يواجه الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً.

وكان ألكاراز قد ضمن تأهله إلى النهائي في وقت سابق من اليوم، بعد فوزه على الأمريكي تايلور فريتز، المصنف الخامس، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-4 و5-7 و 6-3 و7-6، في مباراة امتدت لساعتين و49 دقيقة.

وبذلك يتجدد اللقاء بين سينر وألكاراز في نهائي مرتقب يوم الأحد يجمع المصنفين الأول والثاني عالمياً، بعد مواجهتهما في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" الشهر الماضي، والذي حسمه ألكاراز لصالحه 3-2.