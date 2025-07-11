إقبال جماهيري لافت على "عروض صيف الشارقة 2025"

الشارقة في 11 يوليو/ وام/ تشهد "عروض صيف الشارقة 2025"، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي، إقبالا جماهيريا لافتا، بفضل تركيزها على تقديم تجربة تفاعلية متميزة تجمع بين المتعة والفائدة الاقتصادية.

ويعكس مستوى التفاعل الكبير من الزوار من داخل الإمارة وخارجها الثقة في جودة العروض المقدمة، ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها المتمثلة في تنشيط الحركة التجارية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة الشارقة مركزا تجاريا وسياحيا رائدا.

وأكد عبد العزيز الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الاتصال والأعمال، أن النجاح اللافت لعروض صيف الشارقة في استقطاب الجمهور إلى مراكز التسوق يعكس الرؤية الإستراتيجية للغرفة، وجهودها المتواصلة لترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للتسوق والترفيه.

وأوضح الشامسي أن الغرفة تعمل وفق منهجية متكاملة تهدف إلى تحويل موسم التسوق إلى محرك اقتصادي فاعل يدعم النمو المستدام، مشيرا إلى أن مشاركة مئات المتاجر ووجهات التسوق والترفيه في الحدث تجسد التزام الغرفة وشركائها بتوفير تجربة تسوق شاملة تلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع، وتعزز من القدرة التنافسية للقطاع التجاري المحلي.

وتتواصل فعاليات عروض الصيف في 19 وجهة مختلفة، وتشمل تخفيضات كبرى تصل إلى 75% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية، إلى جانب باقات فندقية مميزة وعروض ترفيهية تثري تجربة الزوار، وتُكرّس مكانة الشارقة وجهة صيفية مثالية للعائلات والسياح والمقيمين.

كما تتضمن الفعاليات أكثر من 75 نشاطا ترفيهيا متنوعا، من بينها ورش عمل ومخيمات صيفية، تنظم بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات والأندية ومراكز التسوق في الإمارة.