تقرير أولي يكشف انقطاع وقود طائرة "أير إنديا" المنكوبة بشكل غامض

لندن في 12 يوليو / وام / كشف تقرير أولي في كارثة طائرة "أير إنديا" المنكوبة، التي أودت بحياة 260 شخصا الشهر الماضي، أن السبب المباشر للسقوط على الأرجح هو انقطاع إمدادات الوقود عن محركي الطائرة بشكل غامض ودون تدخل متعمد من أي من الطيارين.

ووفقا للتقرير الصادر عن مكتب التحقيق في حوادث الطائرات البريطاني، ونقلته وكالة "بي أيه ميديا"، أظهرت بيانات الرحلة أن مفاتيح الوقود لكلا المحركين تحركت من وضع التشغيل إلى وضع الإيقاف بفارق ثانية واحدة فقط بعد الإقلاع مباشرة.

وأضاف التقرير أن التسجيل الصوتي لقمرة القيادة رصد حوارا حائرا، حيث سأل أحد الطيارين زميله عن سبب قيامه بقطع الوقود، وهو ما نفاه الآخر بشكل قاطع، قبل أن يرسل أحدهما إشارة استغاثة وتتحطم الطائرة.

وكانت طائرة البوينج 787 أيرلاينر قد سقطت في 12 يونيو الماضي فوق مهجع لكلية طب في مدينة أحمد أباد الهندية، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 241 شخصا، بالإضافة إلى 19 شخصا على الأرض وإصابة 67 آخرين بجروح خطيرة.

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