"الذيبة" و"الشارد" يتألقان في مهرجان العين للهجن

العين في 12 يوليو / وام / تواصلت صباح اليوم فعاليات مهرجان العين لسباقات الهجن لليوم الثامن على التوالي، حيث شهد ميدان الروضة بمنطقة العين إقامة 20 شوطاً ضمن منافسات فئة "الثنايا" لهجن أبناء القبائل، لمسافة 4 كيلومترات.

وتألقت "الذيبة" لمالكها علي سالم المنصوري في الشوط الأول المخصص للثنايا الأبكار، محققة المركز الأول بزمن قدره 6:14:40 دقائق، لتسجل أفضل توقيت في الأشواط العشرين.

وتمكن "الشارد" لسعيد حمد بن محمد حميد الجنيبي من انتزاع ناموس الشوط الثاني لفئة القعدان بزمن قدره 6:18:38 دقائق، بينما فازت "فخر" لمسلم الرملي بن محمد العامري بالشوط الثالث بزمن 6:29:15 دقائق.

وحلت "هوشة" لمحمد سالمين بن مبارك العامري في المركز الأول بالشوط الرابع بزمن 6:23:02 دقائق، في حين أحرز "صايب" لسهيل عبيد عبدالله بن يميع السبوسي لقب الشوط الخامس بزمن 6:16:68 دقائق.

وجاءت نتائج الأشواط من السادس وحتى العاشر كالتالي: "إعلان" لحمد محمد بن سهيل العامري، و"عوايد" لفهد سيف بن حمود الدرعي، و"الشارد" لسهيل عبيد عبدالله السبوسي، و"جود" للغفيق الصغير بن عبدالله المالكي، و"مشغلة" لمطر راشد علي بن مفتاح الشامسي.

أما نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين، فقد أسفرت عن فوز كل من: "الذيب" لعبدالله خميس بن محمد عمر الشامسي، و"خصخصة" لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي، و"مشهورة" لحمد عبدالله بن خزام العامري، و"مبشر" لبرقش طبازة الدود العامري، و"العبور" للغبشي سهيل الشريفي، و"زعفران" لعبدالله سالم بن حزيم الفلاسي، و"مراسيل" لهيثم سالم بن حمد علي المسلمي، و"السيف" لسالم حمد بن سالم أبو شقلة المري، و"حفلة" لسعيد الدليلة لويع العامري، و"شاهين" للدحبة حمد الدليلة لويع العامري.