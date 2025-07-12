انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الدراجات

الشارقة في 12 يوليو/ وام/ أسفرت انتخابات مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات عن فوز منصور بوعصيبة، مرشح نادي شباب الأهلي، بمنصب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية، ليحتفظ بمنصبه لدورة جديدة، كما فازت خلود جمعة راشد الظاهري، ممثلة نادي أبوظبي، بالمقعد النسائي بالتزكية أيضاً، لكونها المرشحة الوحيدة.

وضمت التشكيلة الجديدة لمجلس الإدارة الدكتور ياسر عمر الدوخي ممثل نادي الشارقة، ويوسف محمد ميرزا الحمادي ممثل نادي أبوظبي، ومبارك محمد بوعصيبة آل علي ممثل نادي العربي، وعمر محمد أحمد النقبي ممثل نادي خورفكان، ويحيى مطر راشد المهيري ممثل نادي النصر.

جاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد، للدورة القادمة 2025 – 2028، ظهر اليوم في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بحضور 14 نادياً من أصل 17، يمثلون الأندية الأعضاء، بغياب 3 أندية هي مليحة، والفجيرة، ومصفوت.

كما حضر الاجتماع محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وعمر خلف مدير إدارة الحوكمة بوزارة الرياضة، وذيبان المهيري ممثل اللجنة البارالمبية الإماراتية، بينما جاء الإشراف على الانتخابات من اللجنة المقررة برئاسة الدكتور سليم سرور الشامسي، وعضوية أحمد سعيد السويدي وزايد العولقي، ومحمد سعد مقرراً.