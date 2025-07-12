شخبوط بن نهيان يشارك في منتدى الاستثمار البوركيني في أبوظبي

أبوظبي في 12 يوليو / وام / شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في منتدى الاستثمار الذي نظمته بوركينا فاسو في أبوظبي، بحضور معالي كراموكو جان ماري تراوري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والجالية بالخارج، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين الخاصين المرافقين للوفد البوركيني.

ونقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال المنتدى تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى معاليه، وتمنياته لحكومة وشعب بوركينا فاسو بدوام التقدم والازدهار.

وأكد معاليه على عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبوركينا فاسو، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي شهدته هذه العلاقات خلال السنوات الماضية في ظل توجيهات قيادتي البلدين.

كما أشار إلى أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وإيجاد فرص تنموية تعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

من جانبه، حمل معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والجالية بالخارج معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، و تمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا حرص بوركينا فاسو على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك