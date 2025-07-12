شرطة أبوظبي تنفذ فعالية "صيفنا مميز" لتعزيز السلامة المجتمعية

أبوظبي في 12 يوليو / وام / نفذت شرطة أبوظبي متمثلة بمركز شرطة الفلاح وإدارة الشرطة المجتمعية بالتعاون مع مركز التواجد البلدي، ومركز نبض الفلاح ورشة توعوية لأهالي منطقة الفلاح بعنوان "صيفنا مميز" ضمن جهودها لتعزيز السلامة العامة، ورفع الوعي بالمخاطر الموسمية المرتبطة بفصل الصيف لوقاية الأطفال والأسر خلال الإجازة الصيفية.

وسلطت الورشة الضوء على أبرز المخاطر التي قد يواجهها أفراد المجتمع منها حوادث غرق الأطفال في المسابح، والدهس الناتج عن الاستخدام غير الآمن للسكوتر الكهربائي، وحرائق المنازل نتيجة عدم صيانة المكيفات، إلى جانب انفجار إطارات المركبات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والسرقات التي قد تقع نتيجة عدم تأمين المنازل خلال السفر.

وأكد العقيد سعيد عبدالله العامري مدير مركز شرطة الفلاح بشرطة أبوظبي على أهمية التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية لتجنب هذه الحوادث مستعرضًا عددًا من الأمثلة الواقعية لحوادث متكررة في الصيف.

وأشارت المقدم الدكتور فاتن محمد مناحي نائب رئيس فريق الفعاليات والشراكات في مديرية شرطة المناطق الخارجية، إلى أن تنظيم هذه الورش التفاعلية بالتعاون مع الشركاء يُجسّد حرص فريق الفعاليات والشراكات على تعزيز التوعية الوقائية من خلال مشاركاتهم بمثل هذه المبادرات والتي تُعدّ منصة فعّالة لترسيخ الثقافة الأمنية لدى مختلف فئات المجتمع، بما ينسجم مع أهداف القيادة في الوقاية الاستباقية وتعزيز الشراكة المجتمعية .

وتطرق النقيب فضل صالح التميمي مدير فرع “كلنا شرطة” بإدارة الشرطة المجتمعية، إلى أهمية دور الأسرة في توجيه الأبناء نحو الاستخدام الآمن للسكوتر الكهربائي والألعاب الإلكترونية في الأماكن العامة.

ودعا المساعد أول يعقوب يوسف الحوسني من مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية إلى ضرورة التزام السائقين بالصيانة الدورية للمركبات خصوصًا في فصل الصيف لتفادي الحوادث .

وقدّم السيد سالم البريكي مدير مركز التواجد البلدي في الفلاح شرحًا حول الأنشطة الصيفية المجتمعية التي ينظمها المركز بالتعاون مع الجهات المعنية، لتوفير بيئة آمنة ومفيدة لأهالي المنطقة.

وتم تنظيم الورشة من قبل فريق الفعاليات والشراكات في مديرية شرطة المناطق الخارجية بالتعاون مع كلنا شرطة وشهدت الورشة تفاعلًا لافتًا من الحضور من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات، وتم توزيع الهدايا الرمزية على الطلبة المشاركين، كما قامت مجموعة رويال هيلث الطبية بعمل فحوصات مجانية وتوزيع هدايا ضمن مساهمتها المجتمعية.