وكالات الأمم المتحدة: نقص الوقود في غزة بلغ مستويات حرجة

جنيف فى 12 يوليو/ وام / حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن نقص الوقود في غزة بلغ مستويات حرجة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان مشترك إنه بدون وقود فإن المستشفيات و المخابز و شبكات المياه وسيارات الإسعاف ستنعدم خدماتها المقدمة لأكثر من مليوني شخص في القطاع.

وأشارت إلى أن سكان غزة يواجهون صعوبات بالغة بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع وأوضحت أنه عندما ينفد الوقود فإنه يلقي بعبء جديد لا يطاق على سكان يتأرجحون على حافة المجاعة.

وأكد البيان أنه بدون وقود كاف فإن وكالات الأمم المتحدة التي تستجيب لهذه الأزمة ستضطر إلى وقف عملياتها بالكامل مما يؤثر بشكل مباشر على جميع الخدمات الأساسية في غزة.